URA urge al Principado la tramitación online de las altas de ganado equino

La plataforma que permite comunicar movimientos, actualizar censos o realizar trámites del resto de ganado, no está habilitada para estos animales

ANA S. GONZÁLEZ

Unión Rural Asturiana (URA) ha solicitado a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria extender las funcionalidades de REMO Web, la aplicación telemática que el Principado utiliza para gestionar los movimientos, altas y bajas de animales en las explotaciones ganaderas, para permitir el registro de los equinos.

La plataforma digital desarrollada por el Principado para centralizar y agilizar la gestión ganadera permite a los titulares de explotaciones comunicar movimientos, actualizar censos o realizar trámites obligatorios para garantizar la identificación y la trazabilidad del ganado. Su implantación ha permitido reducir de forma notable los desplazamientos y la carga administrativa.

La herramienta aún no permite registrar las altas por compra de équidos, a diferencia de lo que ocurre con otras especies como bovino u ovino-caprino. Esta ausencia obliga a realizar el trámite mediante procedimientos presenciales o alternativos, «menos eficientes y contrarios a la digitalización» que la propia Administración promueve.

URA entiende que la incorporación del ganado equino supondría un avance en la modernización integral del sector, en línea con la normativa vigente y las capacidades tecnológicas actuales, contribuyendo a la homogeneización de gestiones entre especies. Facilitaría, además, el cumplimiento de las obligaciones de identificación, mejorando la rapidez y fiabilidad de la información que recibe la Administración.

El sindicato reclama al Principado que actualice la aplicación cuanto antes, permitiendo, por un lado, mejorar la trazabilidad del equino en Asturias y, por otro, simplificar la burocracia de las explotaciones con caballos, potenciando el uso de herramientas telemáticas en la relación entre ganaderos y Administración.