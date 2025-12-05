El Principado desembolsa 2,66 millones en ayudas a explotaciones afectadas por EHE

Un nuevo pago de 1,23 millones llega a otras 900 ganaderías y ya se alcanzan 2.000 explotaciones indemnizadas

ANA S. GONZÁLEZ

El Principado terminará el año con un desembolso superior a los 2,66 millones de euros en ayudas a las explotaciones de bovino afectadas por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE). La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha abonado hoy 1.233.500 euros a 897 ganaderías, que se suman a las ya abonadas a mediados de año por un importe de 1.428.500 euros.

Entonces las recibieron 1.094 ganaderías afectadas por la patología infecciosa, aunque no contagiosa, entre el 4 de septiembre de 2023 y 31 de diciembre de 2024. Aún queda por cobrar un último grupo de solicitantes cuya tramitación se retrasará por diferentes razones, desde la presentación de alegaciones al retraso en la aceptación de la ayuda o no estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

Las ayudas compensan la pérdida de animales y también otros gastos relacionados con la enfermedad. La EHE , que se transmite por la picadura de mosquitos, provoca a los animales cuadros de problemas respiratorios. Puede, además, afectar al aparato reproductivo de los animales, derivando en abortos o animales que nacen en un estado delicado.

Mientras la producción de las ganaderías disminuye a consecuencia de la pérdida de los fetos y la infertilidad, los gastos veterinarios se incrementan, generando importantes pérdidas económicas al sector.

Para paliar estos efectos, los ganaderos reciben 500 euros por la muerte de animales, siempre que la sociedad Proteínas y Grasas del Principado de Asturias (Proygrasa), recientemente absorbida por Cogersa, se haya encargado de la retirada de los restos.

Las explotaciones también ingresan fondos por los gastos derivados de limpieza, desinfección, desinsectación y otros costes veterinarios: 500 euros para de 50 o menos animales, 1.000 para las que tengan de 51 a 100 cabezas, 1.500 para las que cuenten con un censo de 101 a 150 y 2.000 euros para las de más de 151 reses.