Preocupación por la baja cobertura de vacunación contra la lengua azul

El factor «más decisivo» en la expansión de la lengua azul ha sido la baja cobertura de vacunación, por encima de los movimientos libres de animales. Esa es la tesis sobre la que trabaja el comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (RASVE), al que le preocupan las cifras de animales inoculados.

Aunque existen diferencias de porcentajes de cobertura vacunal entre territorios y especies, en ningún caso se ha alcanzado una «cobertura óptima» que los expertos sitúan en más de un 80%. Todo ello, a pesar del esfuerzo realizado por la mayoría de las comunidades autónomas en facilitar la dispensación, que es voluntaria.

El organismo recomienda vacunar lo antes posible frente a los serotipos más virulentos y revacunar frente al serotipo 3 aun cuando no haya transcurrido un año desde la última dosis administrada, para disminuir los problemas que se han detectado en explotaciones ya vacunadas.

Sus recomendaciones se destinan especialmente al ovino pero también al bovino, dado que los serotipos 3 y 8 cursan con clínica, y de esta forma se ayuda a controlar mejor la circulación, lo que al mismo tiempo facilitará los movimientos de animales.

Según los datos disponibles, los serotipos 3 y 8 circulan por toda la mitad oeste peninsular. Hasta el momento únicamente no se ha detectado circulación vírica en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, y las provincias de Valladolid, Guadalajara, Cáceres y Cuenca.

A pesar de todo ello, el comité, que se reunió la semana pasada, mantendrá la situación actual, más laxa que hace un año, porque «otorga flexibilidad a las producciones y a los movimientos animales».

Respecto a la situación epidemiológica de los últimos focos de influenza aviar, en lo que va de año se han detectado un total de cuatro focos en aves de corral (dos en Castilla-La Mancha, uno en Extremadura y otro en Andalucía), un foco en aves cautivas en País Vasco, y 31 casos en aves silvestres en Asturias, Extremadura, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía.

Debido al aumento de este último tipo de casos, la probabilidad de que aparezcan nuevos focos en aves de corral es mayor, por lo que recomienda reforzar las condiciones de bioseguridad en las explotaciones, especialmente en las zonas consideradas de riesgo.

El director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y de Bienestar Animal presiden el comité del RASVE, del que forman parte los directores generales con competencia en sanidad animal de las 17 comunidades autónomas.