Nueve millones de euros para las empresas agroalimentarias y forestales

La partida de las ayudas, publicadas ayer en el Bopa, crece un 12,5% y los interesados disponen de un mes para solicitarlas

ANA S. GONZÁLEZ

Las empresas agroalimentarias y forestales disponen de un mes para solicitar las ayudas a la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas. El Bopa publicó ayer la convocatoria, dotada de nueve millones de euros, un 12,5% más que en el ejercicio anterior, de unas subvenciones que buscan revalorizar las producciones agrarias y contribuir a frenar el abandono de las zonas rurales.

La convocatoria respalda el desarrollo de los sectores agroalimentario y forestal mediante el impulso a proyectos de inversión que mejoren la competitividad, la sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica. Existen tres líneas de ayudas diferenciadas, dos destinadas al sector agroalimentario y una al forestal.

La primera de ellas es novedosa y se destina a inversiones con objetivos ambientales en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agroalimentarios. Con ella, se busca fomentar el uso eficiente de los recursos naturales, facilitar la adaptación al cambio climático y reducir emisiones.

Con este propósito, se financiarán iniciativas que permitan incorporar nuevas tecnologías y fomentar el uso de energías renovables en los procesos productivos de la industria alimentaria. La segunda línea se dedica a la transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agroalimentarios y la tercera a las tecnologías forestales productivas.

La convocatoria del pasado año se saldó con ocho millones en ayudas, de los cuales, casi 3,9 se destinaron a 25 pequeñas y medianas empresas y otras dos se concedieron a una gran compañía para crear una planta industrial dedicada a la elaboración de queso mozzarella. 2,1 millones se distribuyeron entre 27 firmas del ámbito forestal.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria señala que las ayudas «refuerzan el compromiso del Ejecutivo autonómico con un modelo agroalimentario y forestal más sostenible, competitivo y respetuoso con el medio ambiente».