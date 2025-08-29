La lengua azul llega a Asturias con dos casos confirmados en Las Regueras y Ribadesella

El Principado también detecta un caso de Influenza Aviar de alta patogenicidad en un ave silvestre

ANA S. GONZÁLEZ

La lengua azul regresa a Asturias. El Principado ha confirmado la detección de dos casos positivos del serotipo 3 en Las Regueras y Ribadesella y vigila otros casos sospechosos. El avance de la enfermedad en las provincias limítrofes de Galicia y Cantabria ya había llevado a principios de mes a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria a solicitar que se extremaran las medidas de bioseguridad

La administración ya ha notificado en el sistema de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) ambas infecciones, tras los análisis efectuados por el Laboratorio Nacional de Referencia de Algete. La vaca afectada en una explotación de ganado de trato de Las Regueras permaneció asintomática en todo momento. No ocurrió lo mismo con la riosellana, que presentó babeo, carrilleras inflamadas y enrojecidas sin úlceras, diarrea, atonía de panza y cojera.

La vacunación contra la gripe azul es voluntaria desde el pasado mes de enero, cuando las restricciones de movimientos también fueron eliminadas. La obligatoriedad previa, motivada por el brote, había despertado numerosas críticas entre los ganaderos, preocupados por los posibles efectos perjudiciales de los sueros en las reses tras la experiencia de 2011 con abortos, «debilidad permanente y muerte por caquexia».

La recomendación oficial sigue siendo vacunarlas y adoptar medidas de desinsectación de ejemplares, instalaciones y vehículos. El secretario general de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, ya ha advertido de que, de volver a imponerse la vacunación, el sistema debe cambiar y han de ser los veterinarios de los ganaderos quienes inoculen a las reses y luego se les abone el gasto en lugar de adaptarse a un calendario impuesto por la Administración.

Asturias, que había sido declarada en diciembre oficialmente libre del virus, mantiene la profilaxis gratuita de los serotipos 4 y 8 para las explotaciones que lo soliciten y financia la profilaxis de otros serotipos con una ayuda económica para compensar su coste. El Principado ha anunciado que incluirá el serotipo 3 entre las vacunas objeto de compensación en la próxima convocatoria de ayudas.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) reclamó hace ya semanas un plan de choque interterritorial ante el avance de la lengua azul, unificando protocolos de actuación, garantizando la distribución equitativa de posibles vacunas y reforzando los canales de comunicación. «No podemos permitir que las Administraciones públicas se encuentren de vacaciones sin ofrecer soluciones», advertía su presidente, Pedro Barato.