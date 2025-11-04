Las principales líneas de la estrategia europea de relevo generacional

Pie de foto: un joven atiende a un rebaño de ovejas

COAG celebra el texto pero teme que la falta de financiación la condene al fracaso ante la previsión de reducir un 22% los fondos de la PAC

ANA S. GONZÁLEZ

La Estrategia de la Unión Europea (UE) para el relevo generacional en el campo recoge gran parte de las demandas planteadas históricamente por las organizaciones sindicales. El documento comunitario presentado por la Comisión Europea identifica cuatro ejes prioritarios de actuación: acceso a la tierra y financiación, formación, sucesión y condiciones de vida.

El problema es que el texto va en paralelo al anuncio de un recorte del 22% en los fondos de la PAC 2028-2034 y con la posible desaparición del pilar de desarrollo rural, esencial para la incorporación de jóvenes al campo y la sostenibilidad del medio rural. A ello se suma la ausencia de mecanismos de regulación de mercados.

COAG celebra las medidas pero expresa también el temor de que la falta de financiación la condene al fracaso. «Europa acierta en el diagnóstico, pero vuelve a fallar en la receta. El relevo generacional no se puede construir sobre la incertidumbre. Si el presupuesto se reduce y se eliminan herramientas esenciales como el Segundo Pilar de la PAC, los jóvenes no tendrán garantías para emprender proyectos de vida en el medio rural.», advierte Miguel Padilla, Secretario General de la organización.

El contexto es preocupante, sostiene. España cuenta con 945.000 titulares de explotaciones agrarias, de los cuales sólo el 11% tiene menos de 40 años, según datos de Eurostat. La edad media en el campo español ronda los 62 años, 15 años por encima de la media de otros sectores económicos.

El 33% supera, de hecho, los 65 años, una de las tasas de envejecimiento más altas de Europa. En la última década, el sector ha perdido más de 100.000 profesionales, y cada año se jubilan cerca de 20.000 agricultores y ganaderos sin que exista apenas relevo.

La Comisión Europea pretende que en 2040 el 24 % de los agricultores europeos sean menores de cuarenta años o nuevos en el sector y demandará investir al los países al menos el 6% de su gasto agrícola en promover ese relevo generacional, prácticamente el doble de lo actual.

Principales líneas de actuación

Entre los avances más destacados de la nueva estrategia europea, COAG destaca el aumento del apoyo financiero y de los límites máximos de ayuda de la PAC, la creación de un observatorio de tierras y de un ‘starter pack’ para jóvenes agricultores así como reforzar el prestigio profesional y los programas de formación y movilidad y mejorar los servicios e infraestructuras rurales.

La nueva estrategia europea contempla triplicar el nivel máximo de apoyo financiero que puede recibir un joven agricultor o ganadero en su instalación, pasando de 100.000 a 300.000 euros de subvención bruta, así como elevar el tipo máximo de cofinanciación al 85% de la inversión inicial.

Además, los Estados miembros deberán incluir capítulos específicos de acceso a financiación y gestión de riesgos dentro de sus planes estratégicos de la PAC, con medidas como subvenciones a fondo perdido, préstamos con garantía pública o el uso de instrumentos del Fondo Europeo de Competitividad (ECF) e InvestEU.

La Comisión Europea ha identificado el acceso a la tierra como uno de los principales obstáculos para la incorporación de jóvenes al sector agrario, por lo que su Estrategia de Renovación Generacional propone varias medidas clave; entre ellas, la creación de un Observatorio Europeo de Tierras que mejore la transparencia del mercado, la financiación a través de instrumentos de la UE para la compra de tierras agrícolas, y el impulso al arrendamiento mediante contratos a largo plazo que prioricen a jóvenes agricultores.

El ‘starter pack’ es un paquete de inicio integral destinado a jóvenes agricultores y ganaderos, un instrumento que centralizaría en una única ventanilla todas las ayudas y servicios disponibles para la instalación, desde el apoyo a la renta y la inversión, hasta el asesoramiento técnico, el acceso a la tierra o la formación empresarial. El objetivo es reducir la burocracia y simplificar los procedimientos administrativos, un punto históricamente criticado por COAG.

La estrategia plantea fortalecer el Sistema de Conocimiento e Innovación Agrícola (AKIS), garantizando que los jóvenes agricultores tengan prioridad de acceso a programas de asesoramiento, capacitación técnica e innovación aplicada en el sector. Asimismo, se amplían los programas de movilidad e intercambio profesional, como el Erasmus para Jóvenes Emprendedores (EYE) o los programas de aprendizaje entre iguales (peer learning), con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias entre jóvenes rurales de distintos países europeos.

Además, Bruselas reconoce expresamente la necesidad de mejorar la imagen pública del sector agrario, situando la agricultura como una profesión moderna, tecnológica y esencial para la seguridad alimentaria.

La UE reconoce que no habrá relevo generacional si el medio rural no ofrece oportunidades vitales equivalentes a las de las zonas urbanas y plantea la mejora de los servicios públicos – sanidad, educación, transporte, vivienda o conectividad digital- e infraestructuras básicas, en el marco de su Agenda Rural 2040. Además, quiere cofinanciar los Servicios de Ayuda Agrícola que sustituyen a los agricultores durante la enfermedad, las vacaciones o el cuidado, para mejorar su equilibrio entre el trabajo y la vida.