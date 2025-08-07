Las elecciones al Consejo Rector de la IGP Ternera Asturiana ya tienen nueva fecha

URA ha anunciado la presentación de su candidatura al proceso, encabezada por el por joven salense Fernando Martínez Barbón

A. S. GONZÁLEZ

Las elecciones para la renovación del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Asturiana se celebrarán previsiblemente el 22 de noviembre. La Junta Electoral decidió ayer reanudar el proceso electoral después de que los tribunales suspendieran la comisión gestora nombrada por el Principado.

El organismo ha querido retomar su funcionamiento “a la mayor brevedad”, como solicitó a sus miembros la pasada semana la presidenta en funciones del Consejo Regulador, Isabel de la Busta, en cumplimiento del Auto 274/2025 de 22 de julio, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

El 9 de junio la Consejería de Medio Rural intervino el consejo regulador por medio de la imposición de una gestora al alegar que constaban dos listas al proceso electoral para representar a las industrias, pero ninguna a los productores. La decisión causó una gran polémica, que llegó a la Junta General del Principado.

La propia Junta Electoral se manifestó en contra y la ejecutiva saliente presentó el recurso judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias suspendió la citada gestora y ahora esa misma junta «reitera su compromiso con la legalidad y la autonomía del proceso electoral del Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana»

Según la modificación de calendario electoral, los candidatos podrán formalizar sus candidaturas al censo de productores entre el 15 y el 19 de septiembre. En esta ocasión, no habrá un vacío entre los representantes de los productores porque Unión Rural Asturiana (URA) ya ha anunciado que presentará su propia candidatura encabezada por el joven salense Fernando Martínez Barbón, a quien acompañarán otros nueve ganaderos de Siero, Cangas de Narcea, Aller, Illano, Gozón, Tineo y Ribera de Arriba.

Son Verónica Molleda, Casa el Cuarto SC, Eloy Fernández Fernández y Ganadería Planto SC junto a los suplentes María Isolina Fernández, Emérita Llano, Ganadería Casa Marcos SC, José Manuel y el propio Borja Fernández, secretario general de la organización.

La decisión de conformar este equipo, señala el sindicato, se tomó al constatar la «deriva» que tomaba el proceso con la intervención del Principado «con la complicidad y apoyo de los, hasta ahora, tres sindicatos mayoritarios ASAJA, COAG y UCA, además de asociaciones y grupos». Precisamente, el presidente de la gestora era el tinetense José Ramón García Alba “Pachón”, secretario general de esta última organización.