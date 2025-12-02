La salud mental en el sector agrario: diez recomendaciones

La Unión Europea propone un decálogo de actuaciones para aminorar las altas tasas de ansiedad, depresión o agotamiento entre los trabajadores del campo

ANA S. GONZÁLEZ

La visión idílica de la agricultura como una vida relajante y saludable al aire libre, en contacto con la naturaleza no es tan real como se presupone. La incertidumbre forma parte de su rutina, desde las condiciones meteorológicas a la viabilidad financiera y el relevo en sus explotaciones. A ello se suman las largas jornadas laborales, el aislamiento social, la exposición a factores estresantes… La salud mental se resiente.

La Unión Europea, a través del programa SafeHabitus, cuyo objetivo es fortalecer los sistemas de conocimiento e innovación en salud y seguridad en las explotaciones agrícolas, ha puesto con acento en esta cuestión con la publicación del informe ‘Policy Brief: Mental health and well-being of farmers’, que establece diez recomendaciones clave para mejorar la salud mental y el bienestar del colectivo agrario.

El documento relata cómo las condiciones de vida de los trabajadores agrarios derivan en altas tasas de ansiedad, depresión, agotamiento… Hay estudios que constatan que la muerte por suicidio es más alta entre los agricultores en comparación con otros grupos ocupacionales. En Francia, por ejemplo, es un 20% superior a la tasa media; en Irlanda, sin embargo, no se aprecia diferencia. Existe, además, reticencia a admitir problemas de salud mental.

Aunque la agricultura ofrece muchos aspectos positivos que favorecen el bienestar, el sector presenta múltiples factores estresantes interconectados que pueden afectar la salud mental y la calidad de vida. Es, pues, importante habilitar sistemas de apoyo porque «independientemente del nivel personal de resiliencia, todas las personas tienen límites respecto a lo que pueden soportar sin sistemas de apoyo adecuados».

El fenómeno afecta a hombres y mujeres. Ellas reportan niveles especialmente altos de estrés relacionado con el equilibrio entre la vida laboral y personal, las relaciones interpersonales y la intersección del trabajo agrícola con las responsabilidades domésticas y de cuidado.

El informe presenta diez recomendaciones clave para enfrentar el problema: