Frente común para protegerse frente al mildiu

Asturias suscribe, junto al resto de comunidades, una misiva al Ministerio para los daños por el el hongo se incluyan en la cobertura del seguro

A. S. GONZÁLEZ

Las comunidades autónomas han impulsado un frente común para ampliar la cobertura del seguro agrario frente al mildiu. Las 17 administraciones regionales solicitan, a través de una misiva al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, que las pólizas contemplen los datos por la acción del hongo en todo el territorio nacional y no únicamente en la mitad sur peninsular.

El escrito lo ha impulsado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León después tras los estragos generados en la presente campaña por la enfermedad fungívora en las denominaciones Rueda, Ribera de Duero y La Rioja.

Lluvias continuas, que generan una elevada humedad, y suaves temperaturas son el caldo de cultivo ideal para la proliferación de un hongo que causa graves daños en brotes, hojas tallos y en los propios racimos y cuyo control es cada vez más complicado.

La comunidad ya había trasladado esta petición a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, Enesa y, la propia consejera, María González Corral, expuso esta problemática en la última Conferencia Sectorial. El resto de territorios se suman a su demanda para facilitar a los viticultores una herramienta de apoyo eficaz ante situaciones excepcionales. En paralelo, Castilla y León trabaja en la implantación de medidas que contribuyan a minimizar los riesgos.

La comunidad vecina cuenta con sistema de avisos fitosanitarios, herramienta que se apoya en un modelo predictivo basado en los datos recogidos por 150 estaciones meteorológicas y que debería desempeñar un papel clave en la anticipación del riesgo y en la respuesta técnica, al permitir anticipar con una antelación de entre 4 y 7 días la posible aparición de enfermedades fúngicas.

Asturias cuenta también, desde 2023, con su propia estación meteorológica, implantada en Ibias y en Cangas del Narcea, que emite avisos ante el riesgo de la aparición de mildiu, botritis, oidio y blackrot. Un año de su implantación, la acción de las enfermedades fúngicas arrasó con hasta el 95% de la cosecha de algunas parcelas.

La herramienta de precisión establece patrones para entender un “tiempo loco” y facilita, mientras tanto, información fundamental para prevenir los ataques en el momento ideal porque “a veces es, incluso, cuestión de horas”. La información recabada está disponible en la web meteovidasturias.com, con la predicción diaria acompañada de consejos para minimizar los riesgos de las principales enfermedades que afectan a la viña.