La falta de presupuesto deja fuera del plan ‘Incorpórate al agro’ a más de medio centenar de jóvenes

El Principado considera «muy positivo» el balance del programa que impulsa el relevo generacional; URA lo tacha de vergüenza

ANA S. GONZÁLEZ

Dos lecturas opuestas frente a una misma convocatoria. El Bopa publica hoy la segunda resolución del plan Incorpórate al Agro, destinado a atajar una de las grandes debilidades del campo, la ausencia de relevo generacional.

La línea de ayudas, dotada de tres millones en esta convocatoria, se repartirá entre 33 jóvenes (18 mujeres y 15 hombres) y nueve personas de 41 a 56 años que se incorporan por primera vez como profesionales agrícolas o ganaderos (7 mujeres y 2 hombres).

Con esta publicación se completan los dos procesos de la primera convocatoria del plan Incorpórate al agro con 14 millones de presupuesto y 193 personas beneficiarias. El ‘pero’ y que deja sensaciones antagónicas entre Administración y organizaciones agrarias son todos los solicitantes que se han quedado fuera de la convocatoria.

Si 33 jóvenes recibirán de media 67.000 euros por iniciar un proyecto en el campo, otras 51 se quedan en lista de espera por falta de presupuesto. La gran novedad en la convocatoria fue la inclusión de personas mayores de 41 años: solo nueve de los 17 ganaderos o agricultores que solicitaron la ayuda y cumplen requisitos la obtendrán.

“Esto es apostar por el campo, menuda vergüenza”, se indigna Borja Fernández, secretario general de Unión Rural Asturiana, organización que cuenta con el apoyo mayoritario del sector.

Y añade: “Dejan fuera a 51 jóvenes que quieren incorporarse al sector y luego tenemos que aguantar, cada vez que cogen el micrófono, que este gobierno apuesta por el relevo generacional, los jóvenes y el campo. No hay dinero para esto, pero sí para subir la partida del banco de tierras, un chiringuito de fracasados, para eso si hay”

Mientras URA ve la botella medio vacía, el Principado subraya que se han movilizado 13 millones, cuatro más de los previstos con un balance “muy positivo”: 193 personas han recibido apoyo para incorporarse a la actividad agraria, 134 jóvenes y 59 nuevos profesionales, de los cuales 107 son mujeres.

Reconoce que no ha sido posible atender todas las solicitudes y anuncia que trabaja ya en una segunda edición del plan “para seguir apoyando a quienes apuestan por desarrollar su actividad profesional en el sector”. La lectura positiva es que el interés interés por la actividad agraria existe.

URA ya registró él pasado mes de octubre en la consejería una petición para que se ampliara el presupuesto de la convocatoria, de forma que se pudiera atender a la totalidad de los solicitantes; asimismo, reclamó la apertura de los planes de mejora.