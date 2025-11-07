El vino necesita nuevas manos

España necesitará incorporar al menos 22.600 jóvenes en los próximos años para permitir el relevo en las explotaciones a cargo de profesionales con 65 o más años

ANA S. GONZÁLEZ

España es el tercer mayor productor mundial de vino, con más de 30 millones de hectolitros producidos en 2024, y el segundo mayor exportador de vino en términos de volumen. Esa posición hegemónica está en riesgo por uno de los grandes problemas que afronta el campo: la falta de relevo generacional.

El país necesitará incorporar al menos 22.600 jóvenes en los próximos años para permitir el relevo en las explotaciones a cargo de profesionales con 65 o más años, según el informe «Relevancia económica y social del sector vitivinícola en España y el relevo generacional» elaborado por la Organización Interprofesional del Vino de España.

El estudio pone cifras a un fenómeno que preocupa en todo el mundo rural. Si en 2010 los jefes de explotación mayores de 65 años representaban un 30% del total, en 2020 ya alcanzaban el 42% y el porcentaje continua en aumento. En torno a 3 de cada 4 explotaciones vitícolas españolas están gestionadas por profesionales con más de 50 años.

En opinión de Susana García, directora de la OIVE, el envejecimiento del campo no es solo una cuestión demográfica o de vocaciones, «también tiene que ver con las condiciones que les ofrecemos a nuestros jóvenes y, sobre todo, con un relato en positivo del vino como oportunidad. Hablamos de oportunidades para llenar de vida nuestros pueblos, para dar continuidad a nuestros viñedos y para seguir escribiendo una historia que forma parte de nuestra identidad».

Coincide el presidente de OIVE, Fernando Ezquerro, en que «hay que contar la historia del vino mejor para que los jóvenes quieran formar parte de ella y construir un relato en positivo ligado al disfrute, la identidad y el estilo de vida».

El estudia refleja cómo las explotaciones más envejecidas tienen un menor tamaño y peso del viñedo ecológico y una mayor presencia de familiares. El porcentaje de viñedo ecológico en Asturias es llamativamente bajo y apenas suma un 1,5%; solo Galicia presenta una ratio más pobre. Por el contrario, Cataluña supera el 57%, Baleares el 52% y Murcia alcanza el 46.

El desafío generacional, sostiene Ezquerro, requiere la «implicación real, coordinada y decidida de las administraciones, con iniciativas concretas que impulsen el relevo generacional. No debe tratarse de medidas aisladas ni limitadas a territorios concretos, sino de una estrategia nacional y compartida, respaldada por todas las instituciones ».

El sector vitivinícola genera 368.100 puestos de trabajo equivalentes a jornada completa en toda la cadena de valor del vino, lo que supone un 2% del empleo nacional, y aporta un Valor Añadido Bruto (VAB) de 22.350 millones de euros, con más de 4.260 millones de euros a las arcas públicas.

En el plano internacional, los productos vitivinícolas españoles alcanzan los 3.500 millones de euros en exportaciones, con un superávit comercial superior a los 3.100 millones.