El Principado adelanta a octubre los  primeros anticipos de la PAC

Un agricultor trabajando el campo // Xuan Cueto

Tras el pago de la subvención asociada al sector lácteo, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria abonará esta semana la compensación por vaca nodriza

ANA S. GONZÁLEZ

El Principado abonó el viernes, último día de octubre, seis millones de euros de ayudas directas de la PAC a cerca de un millar de ganaderías. El pago refleja una agilización de los plazos ya que, por primera vez, la Administración regional sufraga anticipos antes del mes de noviembre.

En 2024, el primer abono se efectuó el 14 de noviembre. El ingreso, que recibieron 996 explotaciones, es en concepto de anticipo de la subvención asociada al sector lácteo. El siguiente pago, será el de compensación por vaca nodriza, que recibirán esta misma semana 4.549 ganaderías y que alcanzará los 6.948.861 euros.

A lo largo de noviembre, según adelantó el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, se sufragarán también el anticipo de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, los pagos complementarios redistributivo y para jóvenes y el ecorrégimen de pastoreo.

En total, Medio Rural calcula que abonará más de 31,4 millones de las subvenciones directas de la PAC 2025 de manera anticipada. Con ello, busca ofrecer liquidez a las explotaciones en un momento en el que asumen importantes gastos para afrontar la nueva campaña.

UCA urgía esta semana acelerar los abonos ante las limitaciones a la actividad por la aplicación de las medidas preventivas para evitar la entrada y propagación de la dermatosis nodular.

A petición de España y otros estados miembros, la Unión Europea autorizó en julio el aumento hasta el 70% del pago anticipado para esta campaña, con el fin de paliar las consecuencias de la subida de los aranceles por parte de Estados Unidos, la guerra de Ucrania o los conflictos en Oriente Próximo.

A partir del 1 de diciembre, fecha en la que comienza el plazo ordinario de pago, se podrá alcanzar hasta el 90 % del importe. El cien por cien se autorizará a partir del 15 de mayo de 2026, una vez calculados por parte del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) los importes unitarios definitivos.

Respecto a las ayudas vinculadas al desarrollo rural, la presente campaña es la primera que se rige por las reglas del nuevo plan estratégico de la PAC. Además de las compensaciones anuales de montaña y Red Natura 2000, esta convocatoria tiene como singularidad el mantenimiento durante cinco años de las ayudas a la apicultura y el manzano para la biodiversidad, para la producción ecológica, para el pastoreo durante tres meses y para los recursos genéticos, tanto para las razas autóctonas de ganado como para las variedades de manzana de sidra con denominación de origen protegida y la verdina y la faba con indicación geográfica protegida.