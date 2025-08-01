USAGA lamenta que el recurso contra la rebaja de la protección del lobo defienda únicamente al depredador frente al ganadero

A. S. GONZÁLEZ

«El Defensor del Pueblo ha decidido que va a defender al pueblo animal, pero de un solo bando y nos parece injusto». Con estas palabras, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, organización representada en el Principado por USAGA, rechaza el recurso promovido por el Defensor del Pueblo contra la rebaja de la protección del lobo y admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.

Espera, el sindicato, que esta nueva tentativa judicial no desarticule las disposiciones que permiten a las Comunidades Autónomas contar con más herramientas para gestionar la especie. «Sería dar dos pasos atrás en esta problemática y perjudicar de lleno a las ganaderías en extensivo», señala. Además, censura, que el Gobierno central se agarre como un clavo ardiendo al recurso «porque le puede más la ideología que la realidad».

«Sólo el hecho de haberlo presentado le ha valido al MITECO para seguir escurriendo el bulto y no dar para dar cuentas de la gestión estatal del lobo ante las CC.AA con mayor impacto por de la especie del animal en su territorio», apunta.

El recurso presentado no tiene en cuenta la problemática que genera el lobo en la ganadería extensiva como tampoco contempla la labor medioambiental de esta actividad «manteniendo el medio rural y campos libres de incendios».

La organización aboga por compatibilizar el mantenimiento de esta especie en los ecosistemas con la capacidad de adoptar medidas, «incluido el control letal, si se quiere lograr una convivencia real y reducir la conflictividad que genera la especie».

Según sus datos, en Asturias los daños en el ganado superan en algunas zonas el 10%. En la Comunidad de Madrid se han registrado hasta 3 ataques seguidos a una misma ganadería durante el mes de julio. Frente a estas cifras, el Secretario de Estado Medio Ambiente, el también asturiano Hugo Morán, rebajó la cuantificación de los daños del cánido hasta un 0,7%.

Unión de Uniones denuncia asimismo falta de diálogo por parte de las administraciones estatales que convocan al sector sin explicar los cambios de decisiones como el umbral de las 500 manadas de lobo en España, sin ninguna referencia científica o técnica que lo argumente.

En este sentido, subraya la «opacidad» sin informes presentados sobre el estado de la especie y la gestión de los fondos estatales del lobo «Si no quieren escucharnos en los despachos, nos escucharán en las calles. No es una amenaza, es, simplemente, que no pueden gobernar solo para lobos y ecologistas», añaden.

El sindicato también denuncia «la incoherencia» del PP que, mientras reclama al Principado se oponga claramente a este recurso, ha presentado otro de inconstitucionalidad contra el conjunto de la Ley 1/2025 que recoge las disposiciones sobre el lobo, «pese a que fue ese partido quien las presentó, defendió y se felicitó sobre su aprobación».