Diez millones en ayudas para fomentar la incorporación al campo en Asturias

151 personas se beneficiarán de estas partidas, un centenar de ellas son jóvenes

E. C.

‘Incorpórate al agro’. Así se llama el plan del Principado para fomentar la incorporación al sector agrario. En total, 151 personas -101 jóvenes y 50 mayores de 40 años- recibirán estas ayudas. El éxito de la convocatoria ha obligado al Gobierno de Asturias a aumentar los fondos hasta diez millones, cuatro más de los inicialmente previstos.

La convocatoria, que recoge el Boletín Oficial del Principado de Asturias, incluye varias novedades. La más destacada, que abría la concurrencia a las personas mayores de 40 años. Aparte, elevaba las ayudas para las mujeres, con 5.000 euros más, y permitía la pluriactividad; es decir, combinar la actividad agraria con otro desempeño laboral. En estos casos, sólo se tiene derecho a la mitad de la ayuda.

A través de ‘Incorpórate al agro’, el Gobierno de Asturias también apoya la producción láctea, la agricultura y ganadería ecológicas y la adopción de medidas de prevención frente a la fauna salvaje, tres factores que incrementan la cuantía de la ayuda básica.

Medio Rural recibió 198 solicitudes, de las que 165 obtuvieron una evaluación favorable. Ante este volumen, el Consejo de Gobierno decidió incrementar la dotación presupuestaria hasta 10 millones. De momento, las ayudas cubrirán 151 peticiones. Otras 14 han quedado temporalmente en lista de espera.

Perfil de las personas beneficiarias

La mayoría de las personas beneficiarias son mujeres: 89 de 62. También copan la mayor parte de las ayudas para nuevos agricultores y ganaderos (40 de 50) y acceden a las cuantías más elevadas: 19 mujeres recibirán 85.000 euros al optar por la exclusividad, apostar por explotaciones agrarias ecológicas y adoptar medidas preventivas.

En cuanto a la opción de incorporarse en régimen de pluriactividad, se han aprobado cinco expedientes.

Por sectores, la ganadería sigue siendo mayoritaria, con 133 incorporaciones. Otras 19 personas han elegido la agricultura, en su mayoría enfocadas a la horticultura o el cultivo de setas.

Las ayudas se tramitaron en las oficinas para el medio rural del Gobierno del Principado. La de Lena fue la que más tramitó (26), seguida por las de Tineo (18) y Llanes (14).