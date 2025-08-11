¿Cuánto cuesta una hectárea de suelo agrario en Asturias?

El precio se elevó un 3,3% entre 2023 y 2024 y la comunidad autónoma se encuentra por encima de la media nacional

A. S. GONZÁLEZ

A pesar de las dificultades que atraviesa el campo, el precio del terreno no se devalúa. El suelo agrario en el Principado se cotizó en 2024 a los 10.956 euros por hectárea, un valor ligeramente superior a la media nacional, que se sitúa en 10.248. Un año antes, en Asturias se pagaba un 3,3%, un incremento moderado teniendo en cuenta las espectaculares subidas en los precios de los bienes inmuebles, superiores al 10%.

La Encuesta de Precios Medios Anuales de las Tierras de Uso Agrario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) revela que en los últimos cuatro años, entre 2020 y 2024, el valor medio de la hectárea asturiana ha crecido casi un 6 %. La tendencia no siempre ha sido positiva ya que los valores de 2021 y 2022 eran inferiores al del año de la pandemia para elevarse nuevamente en 2023 y de nuevo el pasado ejercicio.

Las cifras reflejan ahora la estabilidad del mercado y el interés sostenido por un recurso valorado por su potencial productivo y su papel en la economía rural. Los datos también revelan un comportamiento especialmente positivo en los prados de alta calidad, que alcanzan los 14.815 €/ha, y en pastizales bien situados, que superan los 7.300 €/ha.

El precio medio de la tierra para uso agrario ascendió un 2,8 % en el país pero el comportamiento no fue igual en todas las comunidades autónomas. Destacan las subidas del precio de la tierra en Illes Balears (7,9 %) y en Galicia (4,2 %). En la vecina Cantabria, sin embargo, se redujo para bajar de 6.340 euros a 5.844.

Comparativa nacional

El datos más llamativo de la encuesta es el precio del terreno agrario en Canarias donde la baja disponibilidad (26.815 hectáreas) se suma al alto valor del suelo destinado a plataneras, lo que dispara el precio a 148.415 euros por hectárea. El segundo valor más alto está años luz: se encuentra en Murcia y es de 33.180 euros/hectárea. Tras ella se posicionan La Rioja, Baleares y Comunidad Valenciana.

El hecho de que el Principado supere la media nacional se debe a su limitada superficie útil y a la calidad de sus suelos de pasto, esenciales para la ganadería. Los precios más bajos se dan en las zonas de secano y terrenos áridos. No obstante, Asturias es la segunda región más barata de la cornisa cantábrica, por detrás de Galicia (19.335) y País Vasco (15.031).

El MAPA publica estas cifras tras analizar 70.727 registros de transacciones de compraventa de tierra para uso agrario. Los datos proceden de la Dirección General de Catastro a partir de las compraventas inmobiliarias, a excepción de País Vasco y Navarra de las que se disponen de estos datos por no pertenecer al régimen común en los que se recurre a la observación directa, a la estimación directa y los datos administrativos.