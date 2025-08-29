Concentración parcelaria, un salto hacia la productividad

Pie de foto: Ordenar el territorio. Vista aérea de la Vega de Pervís, en Amieva / O. Villa

Ventajas. La actualización y seguridad jurídica de la propiedad, reducción de gastos de explotación, mayor rentabilidad y racionalización de las explotaciones agrarias

SORAYA PÉREZ

Las concentraciones parcelarias son un procedimiento técnico que se desarrolla en el ámbito agrario, que está compuesto por una serie de trabajos administrativos, técnicos y jurídicos realizados por la Administración del Principado, con el fin de reorganizar la estructura de la propiedad rústica y la base territorial de las explotaciones agrarias, dentro de un perímetro determinado. El objetivo básico de esta reorganización es combatir el minifundio y la dispersión parcelaria.

En el ámbito legal, y para que se entienda mejor, son procesos de reorganización de la propiedad rústica que buscan reducir la fragmentación de las fincas, optimizar los recursos naturales, mejorar el acceso a través de nuevas infraestructuras de caminos y eliminar obstáculos.

Las concentraciones parcelarias se inician en Asturias a principios de los años sesenta, la primera zona se termina en 1963, (Sabadel de Troncedo y Villapró) en Tineo, dependiendo en principio de la delegación del Servicio de Concentración Parcelaria de León hasta su traslado a Oviedo en los primeros años 70. Su implantación y desarrollo inicial son lentos, tanto por el desconocimiento del proceso como por sus métodos poco menos que artesanos.

A lo largo de todos estos años, se puede apreciar como el noroccidente, y en menor medida el suroccidente, han sido prácticamente desde el principio y con pocas excepciones, las áreas geográficas dominantes, muy por encima de la comarca oriental. Suponen desde el punto de vista de la superficie, las comarcas más extensas de Asturias, que además tienen una economía predominantemente basada en la agricultura, ganadería y explotación forestal, por lo que dicha distribución resulta bastante lógica.

Concejos beneficiados

Por comarcas, destacan en número e importancia de las concentraciones realizadas los siguientes municipios: Cangas de Onís, Cabrales, Peñamellera Baja, Ribadedeva, Vegadeo, Valdés, Tapia, Taramundi, Navia, Villayón, Coaña, Castropol, Tineo, Cangas del Narcea, Allande y Salas.

De hecho, el Principado de Asturias ha realizado al menos 53 concentraciones parcelarias en los últimos años, incluyendo las 16 en ejecución que tiene actualmente en Cangas del Narcea y al menos 37 realizadas hasta 2020.

Entre las más recientes, en mayo de 2024, se entregaron 287 títulos de propiedad de concentraciones en Villazón (Salas). Además, se entregaron 274 títulos de propiedad en Sirviella y Talaveru (Onís) en julio de este año y ya ahora en agosto se entregaron 306 títulos de propiedad de tres concentraciones parcelarias en El Franco, Tapia de Casariego y Castropol.

¿Qué beneficios aportan?

Según el Principado «la concentración parcelaria provoca en aquellas zonas donde se realiza un efecto dinamizador». Entre sus principales beneficios figuran: la reducción del número de fincas y mejora de su ubicación, mejora del acceso a las fincas, actualización y seguridad jurídica de la propiedad, reducción de gastos de explotación y mayor de rentabilidad y racionalización de las explotaciones.

Marcelino Marcos. Consejero de Medio Rural: «Las concentraciones parcelarias ayudan a fijar población en el medio rural»

«Estas actuaciones no solo incrementan la eficiencia y productividad del sector agroforestal, sino que contribuyen a fijar población en el medio rural y a mejorar la rentabilidad de las explotaciones». Así lo explicó el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, al referirse a las concentraciones parcelarias que se están llevando a cabo en Asturias.

El consejero destacó, además, que «las concentraciones parcelarias, son claves para clarificar la titularidad de las tierras, facilitar el trabajo agrícola y mejorar la organización de las explotaciones», zanjó el titular de Medio Rural.