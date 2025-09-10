Bruselas reforzará a los agricultores en la cadena alimentaria

Pie de foto: Dos mujeres plantando patatas en una explotación asturiana. / Nel Acebal

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo aprueba reformar la OCM única para incluir medidas de protección

ANA S. GONZÁLEZ

La Comisión de Agricultura de la Eurocámara votó ayer a favor de un informe que modificará las normas sobre la organización común de los mercados de productos agrícolas (OCM única) para reforzar la posición de agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria. La decisión debe ser ahora ratificada, en una próxima sesión, en el pleno del Europarlamento.

La propuesta, defendida por la ponente Céline Imart, eurodiputada francesa, fue refrendada por una amplia mayoría de 33 votos a favor frente a diez en contra y cinco abstenciones con el objetivo de conseguir precios justos en toda la Unión Europea, reto que la propia Comisión Europea ha señalado como “urgente e imprescindible”.

Entre otras medidas, contempla el aumento del uso de contratos por escrito, la integración de indicadores económicos objetivos y el refuerzo del papel y el peso de las organizaciones de productores.

La reforma ampliará la contractualización, respetando al mismo tiempo las diferentes situaciones de los Estados miembros y las especificidades de cada sector, y blindando especialmente al sector lácteo. Refuerza, además, el papel de las organizaciones de productores en la planificación de la producción y la comercialización de los productos y mejorará la gestión de crisis de mercado y la información al consumidor.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) aplaude el sí de Europa a esta nueva normativa. La organización agraria ha trabado en un frente común junto con sus homólogas españolas ASAJA y COAG, así como con la francesa FNSEA y la italiana Coldiretti, en defensa de esta modificación legislativa europea.

“La votación de ayer es un gran logro por el que llevamos años luchando, manifestándonos y negociando, a todos los niveles”, celebra el sindicato, que considera un “logro histórico” otro de los asuntos refrendados: las denominaciones tradicionales como ‘filete’ o ‘hamburguesa’ se reservarán exclusivamente a productos provenientes de la ganadería.