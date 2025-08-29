Borja Fernández: «La voluntad es tender puentes y más comunicación en el día a día»

Pie de foto: Ganadero y líder sindical. Borja Fernández, nuevo presidente del Consejo Agrario, en un mercado. / URA

«Tratamos de solucionar los problemas del campo, que no son precisamente nuevos. Llevo escuchándolos desde que tengo uso de razón»

ANA S. GONZÁLEZ

Más de dos décadas –23 años– estuvo Asturias sin elecciones agrarias. Borja Fernández (Soto de Rey, 1991) estudiaba entonces Primaria, con 10 años. Crecido y ganadero, es secretario de la Unión Rural Asturiana, que, junto a USAGA arrancó el compromiso de celebrar unos nuevos comicios que primero se dilataron en el tiempo y después casi se frenan por vía judicial. Su candidatura se impuso finalmente con rotundidad, alcanzando casi la mitad de los votos.

– ¿Son ustedes la savia nueva del campo?

– Está claro que hay un salto generacional. Tenemos una forma distinta de hacer las cosas, pisando al terreno, comunicándonos directamente con los ganaderos, ofreciendo información a través de las redes sociales. El 80% de los jóvenes ganaderos está en URA. Las otras organizaciones las lideran personas de más de sesenta años que piensan más en jubilarse que en dar un futuro viable al sector.



– El ‘status quo’ parecía llamado a perpetuarse hasta su irrupción.

– La Administración estaba muy a gusto porque nadie daba guerra, nadie sabía… La gente se pregunta cómo hemos podido ganar en tres años unas elecciones agrarias. Es fácil: tratamos de escalar y solucionar los problemas del campo, que no son precisamente nuevos. Llevo escuchándolos desde que tengo uso de razón.



– ¿Qué cambiará ahora?

– Tuvimos una primera reunión que fue más una toma de contacto pero ya fuimos con un dossier con los catorce puntos más importantes. El principal problema en Asturias es que falla el modelo de gestión. No puede pasar lo que está pasando con los pagos de la PAC o las ayudas a la incorporación…. No puede ser que se exija al ganadero cumplir con todos los plazos y el Principado no se ajuste a ninguno. Se sabe cuándo se abren las convocatorias y cuándo se cierran pero nunca cuándo se cobran, con retrasos de años.



– ¿Encontró buena disposición?

– La verdad es que sí. La voluntad es tender puentes y tener una comunicación más fluida en cuestiones diarias. También le digo que Marcelino Marcos me dijo que había habido mucha tensión por las elecciones y que había que trabajar para tranquilizar el ambiente pero el nivel de presión de URA va a seguir como hasta ahora hasta que no veamos avances en cuestiones que consideramos fundamentales.



«Los montes, un polvorín»

– ¿Por ejemplo?

– Los pagos, la burocracia, la fauna salvaje, la injerencia en el control de la IGP… hay temas a rabiar.



– ¿Tiene Asturias una buena política forestal?

– No existe una política forestal. Los montes son un polvorín y tanto la Administración como la sociedad estaban sobre aviso y sabían que esto iba a pasar. La gente de los pueblos está estrangulada por la normativa, especialmente los que viven en parques naturales. La mejor política forestal es dejar a la gente trabajar, desbrozar, hacer pistas. Pero no se puede entrar en los parques naturales y luego llegan las altas temperaturas, un rayo o una mecha que venga de cualquier lugar y ya vemos lo que pasa.



– De nuevo la burocracia.

– Me decía el otro día un paisano de Somiedo que había solicitado en varias ocasiones al Principado hacer quemas controladas durante el invierno de la zona que acaba de arder. Y no le dejaron. Está claro que algo está fallando. ¿Cuánto se están gastando en apagar el fuego? Imagínese que todo ese dinero se hubiera invertido en prevención.



–¿Hay solución?

–La solución es el sentido común y poner frente a los órganos de la administración, tanto en la Consejería como en los parques naturales, a personas que sepan qué es el medio rural. ¿Sabe que el director de Picos de Europa no autorizó a que se cogiera agua de los lagos de Covadonga para apagar los incendios porque podía afectar a la biodiversidad? Prefieren que se queme todo…. Lo que veo yo es mentalidad ecologista por los cuatros costados, pero poco sentido común.



– Otra de las reivindicaciones es la gestión de los daños por fauna salvaje.

– Tienen que dejar de marear a los ganaderos. Hay daños certificados que no se están pagando porque piden papeles y papeles…. Quieren que las ovejas y las cabras contribuyan pastando a crear cortafuegos. ¿Quién se atreve a dejar un rebaño solo estando como está la situación con los depredadores? Los animales no duran ni una semana pastando solos en los montes.



– ¿Ha mejorado la situación tras la exclusión del lobo del Lespre?

– Estamos peor que nunca. Este nivel de superpoblación nunca lo hubo en Asturias. El Principado no tiene medios para abatirlos y llegan ya a todos los sitios. Están en Oviedo, en la costa… Los ataques son continuos. Mientras no se apoye en las cuadrillas de cazadores, otra de nuestras propuestas, es todo papel mojado.



– Le preocupan también los saneamientos.

– Hay mucha incertidumbre. Tiene que haber un protocolo común pero se actúa de forma diferente en Tineo, en Parres… Deberían unificar criterios, consensuar las decisiones y mantenernos informados.