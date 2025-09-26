Ayudas de hasta 10.000 euros para los ganaderos afectados por los incendios

El presidente del Principado y el alcalde de Somiedo, durante los incendios que asolaron buena parte del municipio / Damián Arienza

El Gobierno habilita una nueva línea compatible con las indemnizaciones del seguro agrario, de las comunidades autónomas y las que pueda financiar la UE

ANA S. GONZÁLEZ

Los agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales de este verano recibirán ayudas directas de hasta 10.000 euros. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció en el Congreso de los Diputados que, para agilizar el proceso y evitar que los beneficiarios tengan que presentar solicitud o aportar documentación, se tramitarán de oficio. El objetivo es realizar los pagos antes de fin de año.

Las ayudas serán compatibles con las indemnizaciones del seguro agrario, las medidas de las comunidades autónomas y las que pueda financiar la Unión Europea mediante la reserva agrícola que ha solicitado España.

El paquete se divide en dos líneas de apoyo. La primera se destina a los asegurados agrarios: todos los titulares de pólizas en vigor recibirán una ayuda que complementará la subvención ordinaria del seguro hasta alcanzar el 70 % de la prima. Esta ayuda será automática para los asegurados de los municipios afectados por grandes incendios.

La segunda será una ayuda directa para afectados, tanto asegurados como no asegurados. Equivaldrá al 20 % de los ingresos agrarios declarados en el último ejercicio disponible, con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 10.000 euros. En el caso de los asegurados que hayan declarado siniestro por incendio, el mínimo se eleva a 6.000 euros.

Los incendios registrados este verano y que en Asturias arrasaron con seis mil hectáreas han sido los más graves desde que existen registros, con más de 370.000 hectáreas calcinadas en el país, cerca de 30.000 de ellas de tierras de cultivo, y alrededor de 3.000 explotaciones ganaderas afectadas, de las cuales 2.000 tenían pastos.

El Gobierno del Principado anunció, ya en el mes de agosto en plena oleada de fuegos, que tramitaría de forma urgente ayudas directas a los titulares de explotaciones ganaderas afectadas por los incendios forestales en Asturias. El Consejo de Gobierno aprobó ese mismo mes una dotación de 800.000 euros con la previsión de conceder las ayudas en función de las Unidades de Ganado Mayor (UGM).

– 100 euros por cada cabeza de bovino mayor de dos años y equino mayor de seis meses.

– 60 euros por cada bovino de entre seis meses y dos años.

– 40 euros por cada bovino de menos de seis meses.

– 15 euros por cada cabeza de ovino o caprino.