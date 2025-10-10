Abonados 92,5 millones de la PAC de 2024

Marcelino Marcos Líndez, consejero de Medio Rural / Álex Piña

A una semana para el cierre del plazo de pago, se supera en 1,1 millones el importe abonado respecto al año pasado y Medio Rural califica la cifra de hace de «récord»

ANA S. GONZÁLEZ

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha abonado otros 1.151.127 euros de distintas ayudas directas de la campaña de 2024 de la Política Agraria Común (PAC), lo que supone en palabras de la cartera que dirige Marcelino Marcos «un nuevo récord» en el reparto global de los fondos.

Hasta la fecha se han asignado exactamente los 92.566.966 euros; esto es, 1,1 millones más que hace un año. De los últimos importes abonados, 1.130.394 euros se corresponden con el ingreso de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y se trata del reparto de remanentes existentes a nivel nacional.

Los beneficiarios de esta ayuda han ingresado un 5,14% más: quienes ya hubieran recibido el pago cobrarán un complemento y a quienes aún no habían recibido la ayuda se les integrará el importe completo, con el suplemento incluido.

Solo queda una semana para alcanzar la fecha final de abono de la PAC de 2024, fijada para el próximo miércoles 15 de octubre. Por tanto, antes de alcanzar ese límite, el Gobierno de Asturias ha pagado una cifra récord de 92,5 millones, de los cuales casi 70 estaban ya a disposición de las explotaciones agrícolas y ganaderas a finales de 2024.

De la cantidad total abonada, el mayor importe, más de 67,4 millones, corresponde a las ayudas directas, por las que se han cobrado 1.886.985 euros más que el año pasado.

La dotación y estructuración de la PAC para el período 2028-2034 se encuentra ahora en el centro de debate con importantes recortes propuestos. La Comisión Comisión Europea ha anunciado la intención de reducirla de 386.000 millones a 300.000.

El Gobierno de Asturias ha advertido que está rotundamente en contra de este planteamiento por su impacto sobre la agricultura, la pesca y el empleo en el medio rural, así como por sus consecuencias sobre la soberanía alimentaria.