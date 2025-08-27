Abierta la convocatoria para solicitar el tique rural y el asalariado

El plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta el 22 de septiembre con ayudas de hasta 50.000 euros

A. S. GONZÁLEZ

Ya corre el plazo para solicitar el tique rural y asalariado. El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publicó el viernes la convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 22 de septiembre, de esta línea de subvenciones, dotada de 3,5 millones de euros, destinada a impulsar el emprendimiento y la contratación en el campo y prevista en el plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC).

Las ayudas buscan promover el emprendimiento por parte de personas desempleadas que deciden iniciar su actividad como autónomas, a través del tique rural, y facilitar también la contratación de personal en empresas, con el tique asalariado, que se pone en marcha por primera vez este año.

Las cuantías de cada línea son diversas. En el caso del tique rural, la subvención puede alcanzar los 50.000 euros, siempre que la actividad se mantenga durante cinco años, mientras que en el tique asalariado, no superará los 20.000 euros pero reduce el compromiso de contratación a dos años.

La convocatoria está vinculados al programa Leader, que implica a la población local en el diseño y la puesta en marcha de estrategias para impulsar la actividad y la calidad de vida en las áreas rurales. El Principado concede especial relevancia a este instrumento y destina a las ayudas el 25% de la cuantía que recibe del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), un porcentaje que triplica la media nacional, que se sitúa en el 8%, y supera con creces el 5% que recomienda la Unión Europea.

Los fondos serán gestionados por los once grupos de acción local según las siguientes asignaciones.

El Gobierno del Principado ha concedido 576 ayudas desde 2016 vinculadas al tique rural. Durante ese período, el 57% de las subvenciones fueron para mujeres, un porcentaje que «refleja su importancia clave en la dinamización del medio rural».